У Чернігові продовжують розбирати завали: моторошні фото

Російські окупанти цілу ніч скидали снаряди по цивільних об'єктах Чернігова. Рятувальники досі продовжують розбирати завалені будинки.

Зокрема під обстріл потрапили декілька шкіл та дитячий садок. На цих об'єктах працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали увесь день.

Увага У Чернігові під завалами школи знайшли мертвого чоловіка

Зараз же тривають пошукові роботи на місці зруйнованого будинку по Чорновола, 15В.

Наразі більше інформації у ДСНС не повідомили. Вони продовжують невпинно працювати.



Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС



Пошуки тривають по Чорновола, 15В / Фото ДСНС



Окупанти зруйнували будинки / Фото ДСНС

Відомо лише, що під завалами школи №15 досі шукають людей (станом на 16:35 7 березня). Зокрема, вже виявили мертвого чоловіка.

Додамо що через обстріли окупантів з 6 березня 141 населений пункт у Чернігівській області залишається без світла. Мовиться про Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький райони.

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