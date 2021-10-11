У Чернігові прощаються з Антоном Поляковим: фото та відео з церемонії
Джерело:24 канал
У Києві за незрозумілих обставин 8 жовтня помер нардеп Антон Поляков. 11 жовтня у рідному Чернігові прощаються з політиком.
Церемонія прощання почалась о 10 годині. Люди зібрались на проспекті Миру, 15.
До теми Сварка зі Скороход, їзда Києвом і помічник Джамбулатов: усе, що відомо про смерть Полякова
У Чернігові прощаються з політиком Антоном Поляковим
Раніше представники політика повідомили, що прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим відбудеться 11 жовтня о 10 годині в Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру.
Попрощатися з Антоном Поляковим прийшли колишній спікер Дмитро Разумков і колеги з парламенської групи "За майбутнє". Водночас на церемонії присутня й народна депутатка Анна Скороход.
Варто зазначити, що об 11:45 пройде відспівування у Спасо-Преображенському соборі, а о 13:00 – поховання на кладовищі "Яцево".
Коротко про смерть Антона Полякова
- Вночі 8 жовтня помер нардеп Антон Поляков. Його знайшли патрульні непритомним в авто таксі. Таксиста зупинила поліція та звернула увагу на пасажира на задньому сидінні без ознак життя.
- Правоохоронці та медики намагалися реанімувати чоловіка, однак навіть після застосування дефібрилятора він помер.
- За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Політик випивав, у його крові виявили 1 проміле алкоголю. Поліція повідомила, що Поляков перед трагедією посварився зі співмешканкою, тому не хотів їхати додому.
- Начальник поліції Києва Іван Вигівський підтвердив, що Анна Скороход і Антон Поляков жили разом, проте нещодавно посварились.