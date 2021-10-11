У Чернігові прощаються з Антоном Поляковим: фото та відео з церемонії

У Києві за незрозумілих обставин 8 жовтня помер нардеп Антон Поляков. 11 жовтня у рідному Чернігові прощаються з політиком.

Церемонія прощання почалась о 10 годині. Люди зібрались на проспекті Миру, 15.

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У Чернігові прощаються з політиком Антоном Поляковим

Раніше представники політика повідомили, що прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим відбудеться 11 жовтня о 10 годині в Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру.

Попрощатися з Антоном Поляковим прийшли колишній спікер Дмитро Разумков і колеги з парламенської групи "За майбутнє". Водночас на церемонії присутня й народна депутатка Анна Скороход.

Варто зазначити, що об 11:45 пройде відспівування у Спасо-Преображенському соборі, а о 13:00 – поховання на кладовищі "Яцево".

У Чернігові прощаються з Антоном Поляковим / Фото PavlovskyNews

Коротко про смерть Антона Полякова