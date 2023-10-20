Скандал з УПЦ МП в Чернігові: п'яні священники погрожували військовим на території собору

У Чернігові двоє п'яних священників УПЦ МП заїхали на територію Свято-Троїцького собору та погрожували військовослужбовцям. Вони намагалися втекти від правоохоронців, однак не вийшло.

Інцидент трапився у четвер 19 жовтня на території Свято-Троїцького собору. Священники були п'яні й примітно, що все дійство відбувалося в обід.

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Подробиці інциденту

Приблизно о 14:00 19 жовтня на територію Свято-Троїцького собору заїхав автомобіль "Рено-Логан", у якому перебували двоє чоловіків. Коли вони вийшли з авто, то почали погрожувати військовим, які забезпечують громадський порядок на території релігійного комплексу.

Чоловіки були явно п'яними та поводили себе дуже агресивно, обзивалися та погрожували "вбити і закопати" людей у військовій формі. Військові не піддались на провокації й просто викликали поліцію, тож агресивні чоловіки сіли в автомобіль, щоб уникнути проблем. Однак далеко втекти їм не вийшло – автомобіль швидко виявили, а за фактом водіння у нетверезому стані порушникам оформили протокол за статтею 130 КУпАП.

За кермом автівки був священник УПЦ МП

Виявляється, що порушником, який керував автівкою у нетверезому стані та ще й погрожував військовим, був Руслан Горобець – настоятель Свято-Миколаївської парафії УПЦ (московського патріархату) села Шестовиця Чернігівського району. А його товариш, який був разом з ним, виявився теж священником московського патріархату – це Лука Фесік, іподиякон Троїцького собору УПЦ.

Руслан Горобець в машині напідпитку: дивіться відео

Журналіст "ЧЕЛАЙН", який перебував на місці події, підтвердив, що обидва чоловіки дійсно були дуже пʼяні, мали погану координацію рухів та запах з рота. А водій Руслан Горобець поводився дуже агресивно і кілька разів погрожував представнику ЗМІ фізичною розправою. Також цікаво, що під час складання протоколу Руслан Горобець представився поліції таксистом.