У Чернігові ракета потрапила в райвідділ поліції

У районі чернігівського політеху окупанти влучили у райвідділ поліції. У приміщенні були люди, але за попередньою інформацією загиблих немає.

Снаряд влучив в адмінбудівлю. У корпусах районної лікарні повилітали вікна. Інформацію щодо загиблих і травмованих нададуть згодом.

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Раніше була інформація про те, що російські окупанти обстріляли Чернігівську районну лікарню.

Як виявилось, крилата ракета таки не потрапила в будівлю лікарні. Але повилітали вікна,

– повідомили журналісти Суспільного.

Наслідки обстрілу у Чернігові:

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