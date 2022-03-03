У Чернігові триває ліквідація пожежі на нафтобазі: відео з місця подій

Триває ліквідація пожежі резервуарів з дизельним пальним у місті Чернігів.

Пожежа виникла внаслідок обстрілів російськими окупантами. Організовано захист суміжних резервуарів, деякі пошкоджені уламками. Вживаються заходи щодо ліквідації пожежі.

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Як повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, наразі вживаються заходи щодо ліквідації пожежі.

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