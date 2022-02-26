У Чернігові виявили російських диверсантів: на якому авто вони пересуваються 

Україна продовжує чинити опір російським загарбникам. Захисники України активно працюють над викриттям диверсійно-розвідувальних груп на території нашої країни.

У суботу, 26 лютого, мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до жителів міста із закликом готуватися до вуличних боїв та захисту міста.

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Диверсанти у Чернігові

Крім того, у Чернігові знаходиться ворожа диверсійно-розвідувальна група! Цією інформацією поділився військовий координаційний штаб. Є дані, що окупанти пересуваються на поліцейському авто марки Skoda з номерами 5183.

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