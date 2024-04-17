Росія тричі вдарила по Чернігову: є жертви та багато поранених
Російська окупаційна армія завдала удару по Чернігову зранку 17 квітня. Відомо про влучання в об'єкт соціальної інфраструктури.
Про це повідомила місцева влада. Зокрема, керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив влучання.
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"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", – ідеться у повідомленні.
Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако уточнив, що ворог влучив в об'єкт соціальної інфраструктури.
"Приліт по об'єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі", – написав Ломако.
На місцях працюють екстрені служби.
Чернігівський обласний центр крові повідомив, що наразі є нагальна потреба в крові, особливо в негативному резусі.
Росія тричі атакувала місто
Згодом керівник ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що було три ракетних удари по місту.
"На Чернігівщині ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, багато поранених. Працюються рятувальники, медики", – розповів Чаус наголосивши, що Росія – країна терорист.
Також за словами керівника ОВА, уже створений штаб – потерпілі зможуть отримати всю необхідну допомогу.
Реакція влади
На ракетний удар по Чернігову вже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що російський терор слід зупинити, а тому вкотре наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони.
"Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО – це те, що потрібно Україні вже зараз", – написав Єрмак.
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Росія здійснила атаку
- Близько 9 ранку Повітряні сили повідомили про небезпеку для Сумщини, Київщини, Чернігівщини, Черкащини та Полтавщини.
- Вже о 9:01 у Чернігові пролунали вибухи. Над містом піднявся стовп диму.
- Згодом вибухи також прогрміли в Одесі – ворог вдарив балістикою. Про наслідки, зокрема, чи є влучання, чи це вибухи – це наслідок роботи ППО, – інормації наразі не було.
- О 9:28 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги.