Росія тричі вдарила по Чернігову: є жертви та багато поранених

Російська окупаційна армія завдала удару по Чернігову зранку 17 квітня. Відомо про влучання в об'єкт соціальної інфраструктури.

Про це повідомила місцева влада. Зокрема, керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив влучання.

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"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", – ідеться у повідомленні.

Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако уточнив, що ворог влучив в об'єкт соціальної інфраструктури.

"Приліт по об'єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі", – написав Ломако.

На місцях працюють екстрені служби.

Чернігівський обласний центр крові повідомив, що наразі є нагальна потреба в крові, особливо в негативному резусі.

Росія тричі атакувала місто

Згодом керівник ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що було три ракетних удари по місту.

"На Чернігівщині ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, багато поранених. Працюються рятувальники, медики", – розповів Чаус наголосивши, що Росія – країна терорист.

Також за словами керівника ОВА, уже створений штаб – потерпілі зможуть отримати всю необхідну допомогу.

Реакція влади

На ракетний удар по Чернігову вже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що російський терор слід зупинити, а тому вкотре наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони.

"Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО – це те, що потрібно Україні вже зараз", – написав Єрмак.

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Росія здійснила атаку