У Чернігові водопостачання переводять на денний і нічний режими

Російські окупанти завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Чернігова. Якийсь час мешканцям міста доведеться обмежити користування водою у нічний час.

Внаслідок обстрілів російських окупантів у водопровідних мережах Чернігова є велика кількість поривів. Внаслідок цього постачання води переведено в особливий режим.

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Як подаватимуть воду

З метою запобігання затопленню житлових будинків водопостачання Чернігова переведено на денний та нічний режими. Повідомляється, що з 17 квітня в період з 22 години вечора до 6 ранку тиск води в мережі буде суттєво зменшено.

Мешканців закликають робити запаси води та постійно їх поновлювати після використання. Комунальні служби роблять усе можливе, щоб полагодити мережу та відновити безперебійне водопостачання у місті.

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