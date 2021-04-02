Спецперепустки та закриті навчальні заклади: в Чернігові також вводять локдаун

У Чернігові місцева влада посилить карантинні обмеження з 5 квітня. В місті закриють школи та переведуть транспорт в режим спецперевезень.
Джерело:"Суспільне"
Таке рішення затвердили на засіданні Чернігівської міської комісії з надзвичайних ситуацій 2 квітня. Ці обмеження є додатковими, оскільки регіон перебуває в червоній зоні карантину.
До теми Чернігівська область потрапила у червону зону
Які обмеження діятимуть з 5 квітня
- Призупинять роботу усі навчальні заклади (зокрема, гуртки та позашкільні центри). Виняток становлять дитячі садочки.
- Заборонено відвідування цвинтарів на вихідних.
- Робота закладів громадського харчування перейде у режим замовлень на винос.
- Окремо заборонили роботу точок видачі кави.
- Заборонено проведення культурних та спортивних заходів, а також робота кінотеатрів.
Як працюватиме громадський транспорт
- Громадський транспорт працюватиме за аналогією до Києва – в режимі спецперевезень.
- Пускатимуть до автобусів лише за перепустками та за кількістю сидячих місць.
- В будні – за звичайним графіком, а у вихідні транспорт їздитиме з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00
- Відповідне рішення вже з’явилось на сайті Чернігівської міської ради.
- Зазначають, що перепустки, які видали раніше діятимуть.
- Отримати нові можна 3 – 4 квітня з 9:00 до 16:00 в кабінет №21 міськради.
Що ще треба знати про локдаун в Чернігові
Скільки триватимуть ці обмеження наразі невідомо. Міський голова Владислав Атрошенко анонсує повний локдаун, якщо кількість госпіталізованих на добу перевищить 370 осіб. Для порівняння: за 1 квітня до лікарень потрапили 323 людини.
Додамо, продовольчі ринки у Чернігові наразі не закривають – за умови дотримання маскового режиму та дистанції. За виконанням слідкуватиме поліція.
Радимо ознайомитися Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу