Спецперепустки та закриті навчальні заклади: в Чернігові також вводять локдаун

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У Чернігові місцева влада посилить карантинні обмеження з 5 квітня. В місті закриють школи та переведуть транспорт в режим спецперевезень.

Джерело:

"Суспільне"

Таке рішення затвердили на засіданні Чернігівської міської комісії з надзвичайних ситуацій 2 квітня. Ці обмеження є додатковими, оскільки регіон перебуває в червоній зоні карантину.

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Які обмеження діятимуть з 5 квітня

  • Призупинять роботу усі навчальні заклади (зокрема, гуртки та позашкільні центри). Виняток становлять дитячі садочки.
  • Заборонено відвідування цвинтарів на вихідних.
  • Робота закладів громадського харчування перейде у режим замовлень на винос.
  • Окремо заборонили роботу точок видачі кави.
  • Заборонено проведення культурних та спортивних заходів, а також робота кінотеатрів.

Як працюватиме громадський транспорт

  • Громадський транспорт працюватиме за аналогією до Києва – в режимі спецперевезень.
  • Пускатимуть до автобусів лише за перепустками та за кількістю сидячих місць.
  • В будні – за звичайним графіком, а у вихідні транспорт їздитиме з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00
  • Відповідне рішення вже з’явилось на сайті Чернігівської міської ради.
  • Зазначають, що перепустки, які видали раніше діятимуть.
  • Отримати нові можна 3 – 4 квітня з 9:00 до 16:00 в кабінет №21 міськради.

Що ще треба знати про локдаун в Чернігові

Скільки триватимуть ці обмеження наразі невідомо. Міський голова Владислав Атрошенко анонсує повний локдаун, якщо кількість госпіталізованих на добу перевищить 370 осіб. Для порівняння: за 1 квітня до лікарень потрапили 323 людини.

Додамо, продовольчі ринки у Чернігові наразі не закривають – за умови дотримання маскового режиму та дистанції. За виконанням слідкуватиме поліція.

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Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу