У Чернігові, Житомирі та Миколаєві оголосили повітряну тривогу – усі в укриття

У Чернігові, Житомирі та Миколаєві залунали сирени повітряної тривоги. Людям необхідно терміново йти в укриття.

Залишатися там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.

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Якщо ви почули сирени, необхідно терміново

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

Швидко одягнутися.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!