У Чернігові змінили тривалість комендантської години

Відсьогодні, 21 березня, комендантська година на Чернігівщині триватиме з 20:00 до 6:00.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Увага Окупанти завдали два ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині

Зазначається: під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. У цей час посилюється робота наших військових проти диверсійно-розвідувальних груп супротивника.

Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку,

– зазначили в ОВА.

Є винятки

Виключення становлять певні громадяни та працівники критичної інфраструктури. Однак з собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу чи спеціальну перепустку.

Вас може зацікавити – Кличко показав наслідки обстрілів у Святошинському районі: дивіться відео

комендантську годину в регіоні ввели 24 лютого. Тоді вона діяла від 21:00 до 06:00. Три дні тому її подовжили: від 18:00 до 05:00.