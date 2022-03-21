У Чернігові змінили тривалість комендантської години
21 березня 2022 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОВА
Відсьогодні, 21 березня, комендантська година на Чернігівщині триватиме з 20:00 до 6:00.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
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Зазначається: під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. У цей час посилюється робота наших військових проти диверсійно-розвідувальних груп супротивника.
Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку,
– зазначили в ОВА.
Є винятки
Виключення становлять певні громадяни та працівники критичної інфраструктури. Однак з собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу чи спеціальну перепустку.До слова, комендантську годину в регіоні ввели 24 лютого. Тоді вона діяла від 21:00 до 06:00. Три дні тому її подовжили: від 18:00 до 05:00.
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