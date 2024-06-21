Страшні руйнування: росіяни могли застосувати тритонні ФАБ-3000

Російські окупанти розповідають, що вперше скинули по Україні авіабомбу ФАБ-3000 із модулем планерування і корекції, що робить її точною. Це – неприємна новина, але проти цього все ж більш-менш можливо боротися.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що окупанти вже давно б'ють по Україні різними керованими авіабомбами. Очевидно, що окупанти будуть пробувати масштабувати удари ФАБ-3000, які завдають страшні руйнування.

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Як боротися проти таких бомб

Як наголосив Черник, як далеко окупанти зайдуть з виробництвом таких бомб – покаже лише час. Наразі тут складно щось прогнозувати.

Відомо, що боротися проти самих керованих авіабомб наразі неможливо. Однак є інші варіанти проти такої загрози.

F-16 можуть збивати літаки, які запускають ці авіабомби. Ті ж самі Patriot можуть збивати їх. Далекобійні ракети також можуть вирішити цю проблему, якщо накривати літаки прямо на аеродромах. Сама бомба наразі не збивається,

– сказав Черник.

Звісно, технології йдуть вперед. І, можливо, з часом знайдуться варіанти, як знищувати керовані авіабомби в повітрі.

Свого часу вважали, що артилерійські боєприпаси неможливо збити. Але вже є система, яка здатна їх збивати. Її розробляють у Сполучених Штатах. Тому, можливо, колись вдасться придумати протидію керованим авіабомбам.

Удар ФАБ-3000: коротко