Чернишов заявив, що самостійно прибув до НАБУ

У неділю, 22 червня, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну після тривалого відрядження за кордоном. Уже в понеділок, 23 червня, він нібито самостійно прибув до Національного антикорупційного бюро.

Про це посадовець розповів у Facebook, передає 24 Канал. Він заявив, що відкритий до взаємодії.

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Чернишов прибув до НАБУ

За словами Чернишова, на тлі чуток щодо можливих процесуальних дій щодо нього, міністр особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, аби "розібратися в ситуації".

Моя позиція залишається незмінною: усе має вирішуватись у законний спосіб, і правда має взяти гору. З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів,

– написав він.

До слова, після повернення в Україну Чернишов пообіцяв розібратися з "кампанією з дискредитації". Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд за кордон сім'ї міністра – сина та дружини. "Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", – написав він.