Чернишов повернувся в Україну і заявив, що скоро приступить до роботи у Кабміні
- Міністр національної єдності Чернишов повернувся в Україну після тривалого відрядження за кордоном і заявив, що повертається до роботи в Кабміні.
- Він пообіцяв розібратися з "кампанією з дискредитації" і працювати над збереженням підтримки громадян в країнах ЄС.
- Чернишов виїхав з України у відрядження для відкриття хабів та питань множинного громадянства, як уточнив президент Зеленський.
- Відрядження Чернишова було до 20 червня в країнах ЄС, за даними ЗМІ.
Міністр національної єдності Чернишов написав, що він "нарешті вдома" й завтра повертається до роботи у Кабміні. Він пообіцяв розібрати "кампанію з дискредитації" по фактах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Чернишова у Facebook.
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Чернишов повернувся в Україну
Міністр національної єдності Чернишов повернувся в Україну після довгого перебування за кордоном.
Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра – повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС,
– написав він.
Він пообіцяв розібрати "кампанію з дискредитації" себе по фактах.
Нагадаємо, віцепрем'єр Олексій Чернишов виїхав з України у відрядження для відкриття хабів в інших країнах та питання множинного громадянства. Про це уточнив президент Зеленський.
За даними ЗМІ, Чернишов виїхав з України у ніч проти 11 червня. Денис Шмигаль зауважив, що той мав відрядження у країнах ЄС до 20 червня.