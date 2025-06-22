Чернишов повернувся в Україну і заявив, що скоро приступить до роботи у Кабміні

Міністр національної єдності Чернишов написав, що він "нарешті вдома" й завтра повертається до роботи у Кабміні. Він пообіцяв розібрати "кампанію з дискредитації" по фактах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Чернишова у Facebook.

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Чернишов повернувся в Україну

Міністр національної єдності Чернишов повернувся в Україну після довгого перебування за кордоном.

Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра – повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС,

– написав він.

Він пообіцяв розібрати "кампанію з дискредитації" себе по фактах.

Нагадаємо, віцепрем'єр Олексій Чернишов виїхав з України у відрядження для відкриття хабів в інших країнах та питання множинного громадянства. Про це уточнив президент Зеленський.

За даними ЗМІ, Чернишов виїхав з України у ніч проти 11 червня. Денис Шмигаль зауважив, що той мав відрядження у країнах ЄС до 20 червня.