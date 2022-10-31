Росія вдарила по Чернівецькій області: ракета пошкодила критичну інфраструктуру

Уперше від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано влучання ракети по Чернівецькій області. Ворожа ракета пошкодила об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Запаранюк. Керівник військової адміністрації пообіцяв надати інформацію про атаку згодом.

Зверніть увагу Екстрені відключення світла вводять через масовані обстріли критичної інфраструктури

Яка ситуація на Буковині

Очільник ОВА закликав у жодному разі не поширювати фото та відео з наслідки ворожих обстрілів, адже це допомагає окупантам. Офіційна інформація щодо атаки буде згодом.

В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації,

– повідомив Запаранюк.

Варто відзначити, що на території Буковини це перший зафіксований ракетний удар по області. До сьогоднішнього дня на території Чернівецької області фіксували тільки роботу сил протиповітряної оборони.

Масована ракетна атака по Україні: головне

Росія – терористична країна, яка завдає ударів по житлових будинках, школах, садках, лікарнях, енергооб'єктах й інших цивільних об'єктах. Передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих ракет після успішної роботи ППО. Тому дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги.

Уранці 31 жовтня росіяни, як справжні терористи, знову почали завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Вибухи через ракетні удари або роботу ППО станом на 10:00 пролунали у:

Києві та Київській області;

Дніпропетровській області;

Черкаській області;

Харківській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Вінницькій області;

Полтавській області;

Хмельницькій області;

Миколаївській області;

Львівській області;

Чернівецька області.

Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Через це в Україні вводять екстрені відключення світла.

Повітряна тривога триває. Усю актуальну інформацію про масовану ракетну атаку та наслідки обстрілів ми зібрали для вас тут.

Крім того, оперативну інформацію про ракетні обстріли, вибухи та вимкнення світла читайте в нашому телеграмі.

Більше про масовану ракетну атаку: дивіться відео