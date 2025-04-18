Їхав підвішений до цистерни з олією: українець намагався виїхати до Молдови у вантажівці
- Українець намагався виїхати до Молдови, підвісившись у цистерні з олією.
- Обох чоловіків затримали, українець отримав протоколи про адміністративне правопорушення, а водію загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон.
Українці вигадують нові схеми, щоб виїхати за межі України. Прикордонники зупиняють спроби незаконного перетину кордону. Так один громадянин намагався виїхати до Молдови у цистерні з олією.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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Громадянин Молдови намагався перевезти українця через кордон
Подія сталася 17 квітня. Прикордонники на пункті пропуску "Мамалига" на виїзд з України зупинили для перевірки вантажний автомобіль з цистерною, яким керував громадянин Молдови.
У його документах було написано, що він везе з України рослинну олію. Однак під час перевірки в цистерні авто ще знайшли підвішеного на страхувальних ременях чоловіка.
Наряд прикордонників помітив, що до люка одного з відсіків цистерни підвішені кріплення, на яких висів утікач. З'ясувалося, що таким чином житель Одеської області 1982 року народження намагався виїхати в Молдову. Напередодні він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні.
Чоловік підвішений та майже по груди був занурений в олію проїхав так від Вінниці до прикордонного пункту. На нього склали протоколи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину кордону.
Чоловік намагався виїхати з України в цистерні з олією / Фото Держприкордонслужби
Водія вантажівки також затримали. Іноземець, ймовірно, скоїв кримінальне правопорушення за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Раніше 43-річного до 5 років ув'язнення засудили поляка, який за гроші намагався переправити через кордон чоловіка у спальному відсіку свого вантажного автомобіля. Чоловіків затримали на прикордонному контролі.