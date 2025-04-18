Їхав підвішений до цистерни з олією: українець намагався виїхати до Молдови у вантажівці

Українці вигадують нові схеми, щоб виїхати за межі України. Прикордонники зупиняють спроби незаконного перетину кордону. Так один громадянин намагався виїхати до Молдови у цистерні з олією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Громадянин Молдови намагався перевезти українця через кордон

Подія сталася 17 квітня. Прикордонники на пункті пропуску "Мамалига" на виїзд з України зупинили для перевірки вантажний автомобіль з цистерною, яким керував громадянин Молдови.

У його документах було написано, що він везе з України рослинну олію. Однак під час перевірки в цистерні авто ще знайшли підвішеного на страхувальних ременях чоловіка.

Наряд прикордонників помітив, що до люка одного з відсіків цистерни підвішені кріплення, на яких висів утікач. З'ясувалося, що таким чином житель Одеської області 1982 року народження намагався виїхати в Молдову. Напередодні він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні.

Чоловік підвішений та майже по груди був занурений в олію проїхав так від Вінниці до прикордонного пункту. На нього склали протоколи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину кордону.

Чоловік намагався виїхати з України в цистерні з олією / Фото Держприкордонслужби

Водія вантажівки також затримали. Іноземець, ймовірно, скоїв кримінальне правопорушення за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Раніше 43-річного до 5 років ув'язнення засудили поляка, який за гроші намагався переправити через кордон чоловіка у спальному відсіку свого вантажного автомобіля. Чоловіків затримали на прикордонному контролі.