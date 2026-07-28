На Буковині чоловік стріляв у поліцейських: є поранені

У вівторок, 28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району сталась стрілянина. Чоловік поранив двох поліцейських.

Зловмисника розшукують. Про це повідомили у Національній поліції.

Що відомо про інцидент?

У селі Їжівці поліція проводила обшук в будинку 54-річного чоловіка у межах справи за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Під час процедури чоловік кілька разів вистрілив з мисливської рушниці й утік в напрямку лісу.

Внаслідок стрілянини поранень зазнали двоє правоохоронців. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву,

– заявили у поліції.

Для затримання правопорушника на території Чернівецької області ввели спеціальну поліцейську операцію. До пошукових заходів залучили необхідні сили та засоби правоохоронців.

У поліції закликали громадян бути пильними та не намагатись самостійно затримати озброєного зловмисника.

Які останні кримінальні новини України?

Увечері 24 липня в Ужгороді місцеві жителі чули постріли й бачили підозрілого чоловіка. Після запровадження спеціальної операції поліція затримала стрільця.

Також на Чернігівщині правоохоронці затримали жінку, яка намагалася передати військовим на блокпості саморобний вибуховий пристрій, замаскований під бургер із McDonald's. Зловмисницю завтримали, а трагедії вдалось уникнути.