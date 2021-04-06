У Чернівецькій області пронісся смерч: відео

У Чернівецькій області посеред дня пронісся невеликий смерч. Інцидент трапився у селі Рідківці в Новоселицькому районі.

Відповідним відео поділилася очевидиця в інстаграмі. Вона опублікувала його 5 квітня й вказала дату зйомки – 15:05.

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На кадрах, які з'явилися у мережі, видно, як місцевих жителів посеред дороги застала стихія. Вони перебували в автомобілі. На щастя, смерч був невеликий, це явище тривало недовго.

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Раніше синоптикиня Тетяна Негадайлова пояснила, чому в регіоні можуть траплятися смерчі. Все – через зміни клімату. Адже з 1990 року в області фіксують підвищення температур, пише АСС.

"Зараз наша місцевість відповідає клімату Південної Молдови. Саме там, у степах, народжуються ці вихори і смерчі. Так ця "полоса смерчів" піднялася на північ і зачепила нас", – зазначила вона.

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