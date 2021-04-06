У Чернівецькій області пронісся смерч: відео

У Чернівецькій області посеред дня пронісся невеликий смерч. Інцидент трапився у селі Рідківці в Новоселицькому районі.
Джерело:інстаграм ksandra.23
Відповідним відео поділилася очевидиця в інстаграмі. Вона опублікувала його 5 квітня й вказала дату зйомки – 15:05.
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На кадрах, які з'явилися у мережі, видно, як місцевих жителів посеред дороги застала стихія. Вони перебували в автомобілі. На щастя, смерч був невеликий, це явище тривало недовго.
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Раніше синоптикиня Тетяна Негадайлова пояснила, чому в регіоні можуть траплятися смерчі. Все – через зміни клімату. Адже з 1990 року в області фіксують підвищення температур, пише АСС.
"Зараз наша місцевість відповідає клімату Південної Молдови. Саме там, у степах, народжуються ці вихори і смерчі. Так ця "полоса смерчів" піднялася на північ і зачепила нас", – зазначила вона.
Смерч в Україні: інші випадки
- Восени 2020 року прямо на біговій доріжці іподрому в Одесі пронісся смерч. Очевидці зняли неочікуваний інцидент на відео.
- Таке явище у серпні зафіксували й поблизу Євпаторії, а також в Сакському та Чорноморському районах окупованого Криму.
- Ще раніше унікальне явище зафіксували мандрівники на горі Ребра – одній з найвищих вершин в Україні.