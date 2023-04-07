У Чернівцях чоловік через парковку вдарив воїна, який тільки повернувся з фронту

У Чернівцях виник конфлікт між місцевим жителем та військовим Романом Ставчанським. Воїн вперше за рік повернувся додому з фронту.

Чоловік обурився, що боєць нібито зайняв його місце на парковці. Через це зловмисник вдарив військового в обличчя, вигукнувши йому фразу "Ви за***ли, воєнниє".

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Про цю ситуацію розповів брат постраждалого військовий Олександр Ставчанський. Він закликав місцевих жителів допомогти знайти авто кривдника.

Не поділив стоянку та нецензурними словами образив мого брата, який у слід почув слова "Ви за**али воєнниє", після чого вдарив в обличчя мого брата, та втік з місця пригоди,

– розповів Ставчанський.



Машина кривдника / Фото Олександра Ставчанського

Чому виник конфлікт

Постраждалий розповів, що ситуація була зовсім не конфліктною. Він не очікував такої агресії, пише "Молодий буковинець".

Чоловік припаркувався біля одного з будинків на вулиці Героїв Крут. Машину заносило через сніг, тому він попросив зачекати водія автомобіля КІА, який під'їхав слідом. У відповідь військовий почув, що це не його місце.

Я відповів, як це за рік, що я служив, можна було місце купити для паркування. Після цього чоловік просто підійшов до мене і кулаком вдарив у ніс. Одразу сів у машину і поїхав,

– розповів Роман.

Кривднику "світить" лише штраф

Військовий зізнався, не очікував такої реакції. Тиждень тому Ставчанський звільнився у запас, раніше перебував на Харківщині у складі 92-ї бригади ТРО. Чоловік викликав поліцію, але справу визначили як дрібне хуліганство.

Воїн наголошує, що не залишить це. Він піде на медичну експертизу, оскільки ніс набряк таболить. Підозрює, що він зламаний.

У мене нема слів. За що ми там стоїмо?

– обурюється боєць.

Чоловіка вже знайшли

Ставчанський зазначив, що користувачі соцмереж уже допомогли знайти чоловіка на KIA. За словами воїна, він образив не лише його, але і всіх військових.

Боєць наголосив, що чекає від кривдника спочатку вибачень.