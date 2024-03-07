Змушували присідати: у Чернівцях батьки звинуватили директорку та поліцейську у приниженні дітей

У Чернівцях батьки звинувачують директорку місцевої гімназії та поліцейську у приниженні учнів. Понад 100 батьків школярів вимагають звільнити директорку навчального закладу.

У чернівецькій гімназії №5 "Інтеграл" спалахнув скандал. Батьки учнів заявили, що поліцейська з відділу ювенальної превенції та керівництво школи принижували учнів та змушували їх присідати.

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Подробиці скандального інциденту

За словами батьків, 6 березня на керівництво гімназії запросило на урок до старшокласників представницю з відділу ювенальної поліції Чернівців. Поліцейська ставила питання школярам по шкільній програмі, а саме питала, що таке підмет і присудок, з чого складається речення. Також вона змушувала дітей розповідати на пам’ять твори Тараса Шевченка, питала імена, по батькові та прізвища вчителів.

Батьки заявили, що якщо учні не знали відповідь на запитання або відповідали неправильно, правоохоронниця змушувала їх присідати від 10 до 40 разів. Також жінка називала їх "тупими" і погрожувала "здати в дитячий будинок".

За даними телеграм-каналу "Хороші Чернівці", мовиться про працівницю поліції Діану Рожкову. На цьому ж каналі оприлюднили аудіодокази розмов, залякувань та погроз з боку поліцейської та директорки школи Віри Сопетик.

На записах чути, як голос, схожий на голос директорки гімназії погрожує всім дівчатам поставити по всіх предметах двійки, якщо вони на уроках не будуть зачесані та "ідеально" одягнуті. Волосся школярів жінка називає "патлами" і радить їх постригти.

Патла позав’язували, бігом! Зараз скинеш кофту і будеш тут так стояти. З понеділка, аби вони всі постірали свої манатки у шафі, перебрали свій гардероб. І з понеділка вони ідеально похожі на дітей, а не так-то шмаття висить на них, патла не зав’язані, пупки голі. Ніяких коротких спідниць… Я як ще раз приходжу на урок і ви не причесані, то вийдете з класу… Я візьму от так во, не причесані, то два-два-два. З двійок не вилізете,

– говорить директорка Віра Сопетик.

Після того, як звукозапис з'явився в соціальних мережах, 7 березня в школу прийшли обурені батьки, щоб поспілкуватися з дирекцією закладу. На місце також виїхав наряд поліції та керівниця управління освіти Чернівецької міської ради.

Реакція поліції та управління освіти

Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева розповіла журналістам, що після цього інциденту кілька батьків написали заяви до правоохоронних органів. Також проводиться службове розслідування дій працівниці ювенальної поліції, однак наразі вона не відсторонена від роботи.

Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук в коментарі "Суспільне.Чернівці" повідомила, що наразі в управлінні консультуються з юристами щодо того, чи можна відсторонити директорку з посади на період службового розслідування.

Є ймовірне порушення прав дітей. Я впродовж трьох годин розмовляла з батьками. Вони кажуть, що побоюються за життя та здоров’я дітей, якщо вони будуть перебувати в закладі. Це їхня позиція,

– додала Ірина Ткачук.

Водночас начальниця управління досі не змогла сконтактуватись з директоркою Вірою Сопетик, щоб почути її версію того, що сталось. Керівниця закладу відповідає, що має бути на уроках.

Відомо, що наразі понад сто батьків заявили, що вимагають в міського управління освіти звільнити директорку Віру Сопетик, яка запросила на виховну бесіду до школярів поліцейську.