Вірність, яку не зламати: у Чернівцях хаскі щодня чекає господаря, якого мобілізували

У Чернівцях безпритульний хаскі щодня сидить під під'їздом і чекає господаря. Як виявилося, його власника мобілізували, а вірний чотирилапий друг продовжує його чекати під домом, де вони разом жили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис депутатки Чернівецької міської ради Наталії Фрунзе.

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Хаскі щодня чекає господаря під будинком

Наталія Фрунзе у мережі повідомила, що у Чернівцях біля департаменту соціальної політики вже кілька днів сидить хаскі. Жінка зауважила, що чотирилапий явно чекає свого господаря.



Хаскі, який чекає хазяїна у Чернівцях / Фото Наталії Фрунзе

Наступного дня депутатка повідомила, що дізналася більше про собаку і його історія торкнулася її серця. Так, виявилося що пес породи хаскі залишився на самоті.

Його господаря нещодавно мобілізували, і тепер собака щодня сидить біля під'їзду, чекаючи на нього. Він не йде, не шукає іншого дому. Просто чекає,

– поділилася депутатка.

Сусіди також розповіли, що раніше собака була безпритульною. Кілька місяців тому він знайшов свого господаря і нарешті став щасливим, адже мав родину. Сусіди додають, що чоловік і його чотирилапий друг були нерозлучними.

Фрунзе наголосила, що нині у собаки залишилася лише вірність своєму господарю. Чотирилапого нині підгодовують, але йому шукають хоча б перетримку.

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"Господар обов'язково повернеться. І я впевнена, що перше, кого він шукатиме, – це свого друга, який так віддано його чекає. Давайте разом допоможемо тому, хто не зрадив!", – наголосила Наталія Фрунзе.

Раніше мережу сколихнула історія про рудого кота, який лежить біля портрета загиблого захисника. Тарас Матвіїїв подарував мамі котика, а сам – відправився на фронт. Після його загибелі чотирилапий полюбляє годинами вдивлятися у портрет того, хто подарував йому сім'ю.