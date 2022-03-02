У Чернівцях, Одесі та Кропивницькому оголосили повітряну тривогу
2 березня 2022 , 10:32Читать новость на русском
У Чернівцях, Одесі та Кропивницькому оголосили повітряну тривогу. Населенню наказали зайняти місця у сховищах.
Про це повідомили місцеві ОДА, передає 24 канал.
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Якщо увімкнули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;
- підготувати медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику, зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;
- сховатися у найближчому укритті.
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