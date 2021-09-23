У Чернівцях спалахнула пожежа на меблевій фабриці: відео з місця події
23 вересня 2021 , 21:27Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
На меблевій фабриці у Чернівцях сталася пожежа. Густий чорний дим на декілька метрів піднявся над будівлею.
У соцмережах повідомляють, що це меблева фабрика "Токабо". Підприємство розташоване на вулиці Хотинській, неподалік від Дріжджзаводу.
Зверніть увагу У київському Гідропарку під час пожежі знайшли тіло людини
Пожежа на меблевій фабриці
Вогонь спалахнув ввечері 23 вересня. Очевидці поділилися у соцмережах відповідними відео і фото. Станом на 20:00 загоряння локалізували. Рятувальники ліквідовують пожежу.
Через займання людей із приміщення не евакуйовували. На щастя, ніхто не травмувався.
Пожежа на меблевій фабриці у Чернівцях: відео з телеграму "Х***ві Чернівці"
Схожі пожежі вже траплялися у Чернівцях
- Удень 13 липня 2020 року на території ґумової фабрики "Розма" сталася пожежа.
- За інформацією ДСНС України, площа пожежі становила майже 2 тисячі квадратних метрів.
- Внаслідок займання обвалилась частина даху, через це травмувався один із рятувальників.
- Це ж приміщення фабрики спалахнуло 5 квітня 2021 року.
- У пожежі ніхто не постраждав, оскільки вогонь вдалося швидко приборкати.