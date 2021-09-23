У Чернівцях спалахнула пожежа на меблевій фабриці: відео з місця події

23 вересня 2021 , 21:27
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Джерело:

Суспільне

На меблевій фабриці у Чернівцях сталася пожежа. Густий чорний дим на декілька метрів піднявся над будівлею.

У соцмережах повідомляють, що це меблева фабрика "Токабо". Підприємство розташоване на вулиці Хотинській, неподалік від Дріжджзаводу.

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Пожежа на меблевій фабриці

Вогонь спалахнув ввечері 23 вересня. Очевидці поділилися у соцмережах відповідними відео і фото. Станом на 20:00 загоряння локалізували. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Через займання людей із приміщення не евакуйовували. На щастя, ніхто не травмувався.

Пожежа на меблевій фабриці у Чернівцях: відео з телеграму "Х***ві Чернівці"

Схожі пожежі вже траплялися у Чернівцях

  • Удень 13 липня 2020 року на території ґумової фабрики "Розма" сталася пожежа.
  • За інформацією ДСНС України, площа пожежі становила майже 2 тисячі квадратних метрів.
  • Внаслідок займання обвалилась частина даху, через це травмувався один із рятувальників.
  • Це ж приміщення фабрики спалахнуло 5 квітня 2021 року
  • У пожежі ніхто не постраждав, оскільки вогонь вдалося швидко приборкати.
Автор: Вероніка Климська