У Чернівцях спалахнула пожежа на меблевій фабриці: відео з місця події

На меблевій фабриці у Чернівцях сталася пожежа. Густий чорний дим на декілька метрів піднявся над будівлею.

У соцмережах повідомляють, що це меблева фабрика "Токабо". Підприємство розташоване на вулиці Хотинській, неподалік від Дріжджзаводу.

Зверніть увагу У київському Гідропарку під час пожежі знайшли тіло людини

Пожежа на меблевій фабриці

Вогонь спалахнув ввечері 23 вересня. Очевидці поділилися у соцмережах відповідними відео і фото. Станом на 20:00 загоряння локалізували. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Через займання людей із приміщення не евакуйовували. На щастя, ніхто не травмувався.

Пожежа на меблевій фабриці у Чернівцях: відео з телеграму "Х***ві Чернівці"

Схожі пожежі вже траплялися у Чернівцях