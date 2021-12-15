У Чернівцях спіймали водія Range Rover зі смертельною дозою алкоголю в крові
У Чернівцях правоохоронці зупинили п'яного водія Range Rover. Рівень алкоголю у крові чоловіка становив 5,0 проміле. Це – відносно смертельна доза.
Пресслужба Патрульної поліції Чернівецької області повідомила, що інцидент стався 14 грудня близько 23:00. Ще під час розмови з водієм правоохоронці зрозуміли, що чоловік – п'яний.
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Тест на алкоголь показав результат, який вражає, – 5,0 проміле,
– мовиться у повідомленні.
На водія склали протокол.
Правоохоронці нагадали:
- 0,2 проміле – допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом;
- 3,0 проміле – критичний стан та алкогольне отруєння;
- 5,0 проміле – відносно смертельна доза.
Масова ДТП із 6 авто
- На перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської у Києві сталася масова ДТП. Зіштовхнулися 6 автомобілів.
- Спершу розминутися не змогли 4 автомобілі. А згодом – ще 2.
- На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок аварії не було.
- Через інцидент рух громадського транспорту на ділянці був тимчасово заблокований.
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Допис патрульної поліції:
Рекорди бувають різними, інколи навіть дуже невтішними
Вчора, близько 23-ї години, на вулиці Руській патрульні зупинили транспортний засіб Range Rover.
Під час спілкування інспектори помітили, що у чоловіка присутні ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння – 5,0 проміле.
Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 – відносно смертельна доза.
На керманича поліцейські склали протокол згідно зі статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі статтею 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.
Закликаємо водіїв бути свідомими та відповідальними й не сідати за кермо в стані сп'яніння.