У Чернівцях у будинку вибухнув газ: є постраждалі

В одному з 8-квартирних будинків у Чернівцях 30 жовтня стався нещасний випадок. Так, на одному з поверхів стався вибух газу.

Внаслідок цього інциденту травмувалися дві людини. Їм наразі надають необхідну медичну допомогу.

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Що відомо про витік газу у Чернівцях

У ДСНС зазначили, що витік газу стався на першому поверсі 8-квартирного житлового будинку у Чернівцях. Згодом очевидці почули вибух, після чого повідомили про це рятувальників.

Після прибуття на місце інциденту, рятувальники евакуювали постраждалих унаслідок вибуху газу. Цих людей передали медикам, які наразі опікуються ними й надають оперативну допомогу.

Крім цього, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали правила, які треба дотримуватися при поводженні з газом.

Зокрема, у разі появи запаху газу в приватному будинку або квартирі треба:

негайно припинити користування газовими приладами;

не розпалювати вогню, не вмикати і не вимикати електроосвітлення;

перекрити крани до/на газових приладах;

провітрити приміщення;

викликати аварійну службу за номерами 104, покинувши приміщення.

Наостанок у службі закликали берегти себе, своїх близьких та нашу країну.

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