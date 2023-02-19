У комунальній маршрутці в Чернівцях водій побив людину

У Чернівцях водій маршрутки побив пасажира з інвалідністю. Проте в Чернівецькому тролейбусному управлінні кажуть, що чоловік впав.

Інцидент трапився 31 січня на вулиці Небесної Сотні, 20, а саме на зупинці біля "Рути". У поліції розслідують справу.

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Що відомо про інцидент у Чернівцях

Чернівчанка Тетяна розповіла, що йшла з 37-річним сином Андрієм, який має інвалідність першої групи. Вони захотіли проїхати одну зупинку безплатно, повертаючись додому ввечері.

Та водій не дозволив і сказав їм виходити. Жінка вийшла, а син залишився в автобусі та поїхав далі. За словами Тетяни, це була остання маршрутка А1.

Я пройшла одну зупинку, але сина не було. Через хвилину син дзвонить і каже: "Мамо, прийди, будь ласка, мене побив водій",

– розповіла жінка.

За її словами, події розгортались так:

водій сказав її сину: "Пішов звідси, мерзотник";

у відповідь Андрій вдарив по маршрутці;

після цього водій вийшов з автобуса, підбіг до сина і почав його бити.

За словами самого Андрія, які переповіла мати, водій бив його 5 хвилин по голові та хребту.

Син йому кричав: "Не бийте, пробачте". Та водій не зупинявся,

– розповіла жінка.

Вона додала, що водій також розбив ногами два пакети з продуктами, які були в сина. Коли жінка прийшла, то її син сидів на тротуарі та чекав на поліцію.

Тетяна викликала "швидку", адже в сина "були сильні побої". Лікарі потім призначили йому лікування пігулками.

Що кажуть в тролейбусному управлінні та поліції

В Чернівецькому тролейбусному управлінні заперечують, що їхній водій бив пасажира.

В автобусі 1А пільг на проїзд немає, водій попросив оплатити, тому що він не має права перевозити безоплатно. Мама з сином почали огризатись, погрожувати, а потім син виходив із транспортного засобу і самостійно впав,

– сказали в управлінні.

Чернівецька поліція заявила, що триває розслідування за статтею щодо відповідальності за умисне легке тілесне пошкодження.

"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, досудове розслідування", – заявили правоохоронці.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то водію загрожує штраф або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи до 1 року.

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