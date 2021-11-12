У Чернівцях водійка заблокувала проїзд швидкої з важкою пацієнткою

Прикрий інцидент з автомобілем швидкої допомоги трапився у Чернівцях 11 листопада. Жінка за кермом Peugeot заблокувала медичний транспорт.

При цьому у швидкій перебувала хвора у важкому стані. У підсумку водійку-винуватицю оштрафували правоохоронці.

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Прикрий інцидент зі швидкою у Чернівцях: що відомо

У Чернівцях на Буковині водійка автомобіля Peugeot заблокувала виїзд швидкої допомоги з хворою пацієнткою всередині у важкому стані. Інцидент стався 11 листопада поблизу одного з багатоквартирних будинків на проспекті Незалежності.

Жінка на Peugeot припаркувалась посеред дороги, ба більше – сперечалася з правоохоронцями та відмовлялася прибрати своє авто. Звісно, у підсумку вона таки змушена була це зробити, а також отримала постанову про штраф.

Це підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області. Там розповіли, що приїхали за викликом саме медиків, адже автомобіль винуватиці перешкоджав їм рухатися.

Інцидент у Чернівцях частково потрапив на відео (обережно, чутно лайку, тому тільки 18+):

Стаття 122 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає покарання за "ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та поліції". Мовиться про штраф у 30 неоподатковуваних мінімумів (510 гривень).

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