У Чернівцях знайшли чоловіка, який облив Народний дім нечистотами

Напередодні Дня захисників та захисниць у Чернівцях облили Український народний дім нечистотами. Поліція швидко затримала підозрюваного – ним виявився 63-річний чернівчанин.

Кримінальне провадження відкрили у 14 жовтня – за фактом звернення працівника Народного дому.

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Поліція майже одразу встановила особу хулігана

У поліції розповіли, що на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали заявника та свідків. Майже одразу встановили особу хулігана.

Ним виявився 63-річний місцевий житель, саме він вилив відро з нечистотами на одну зі стін історичної пам'ятки.

Дізнавачі повідомили про підозру чоловіку у хуліганстві. Санкція статті передбачає покарання – штраф, арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років.

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Що відомо про інцидент у Чернівцях: