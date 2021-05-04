З червоної зони можуть вийти ще 4 області: Ляшко назвав регіони з позитивною динамікою

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що покращення ситуації з коронавірусом спостерігають у 4 областях. Вони можуть покинути червону зону карантинних обмежень.

Такі висновки Ляшко зробив після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про можливий вихід він повідомив у вівторок, 4 травня.

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Які регіони можуть вийти з червоної зони

За словами Ляшка, покращення епідеміологічної ситуації спостерігається у таких областях:

Запорізькій;

Полтавській;

Хмельницькій;

Чернігівській.

Головний санітарний лікар наголосив, що за збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із червоного рівня епідемічної небезпеки вже найближчими днями.



Правила адаптивного карантину /Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Карантин в Україні: останні новини

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл областей України за зонами карантинних обмежень 3 травня 2021 року. У червону зону потрапило 7 областей.

Станом на 4 травня МОЗ віднесло до помаранчевої зони 8 регіонів, а до жовтої – 9 і місто Київ. За добу в Україні виявили менше ніж 2,5 тисячі нових випадків.

Вже з 5 травня перелік областей червоної зони покине Житомирщина. Водночас до "червоних" областей може приєднатись Черкащина.