Зеленський сказав, що в документі, який Віткофф повіз Путіну, та чи можливий обмін територіями

Володимир Зеленський окреслив принципові позиції України щодо американських пропозицій для Росії. Президент наголосив, що нейтральний статус та обмеження армії категорично неприйнятні.

В інтерв'ю ведучій Аллі Мазур, він розповів, що переданий до Москви американський документ містить різні напрямки щодо підходів до безпеки України. Проте Київ має чіткі межі, які не можуть бути предметом для компромісу під час будь-яких перемовин.

Що сказав Зеленський

Глава держави підкреслив, що гарантії безпеки для нашої країни не можуть визначатися чи надиктовуватися російською стороною.

Ми не можемо говорити про нейтральність нашої країни... І ми не повинні. Наше бачення, в принципі, спільно з американцями, ми не можемо говорити про обмеження української армії… Наші гарантії безпеки не можуть бути надиктовані російською стороною. Тож висновки зрозумілі. Обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються,

– наголосив Володимир Зеленський.

Окремо президент зупинився на пропозиціях щодо можливого обміну територіями, які неодноразово порушувала американська сторона. Він запевнив, що Україна не збирається нічого ні на що міняти, а територіальні теми є принциповою червоною лінією.

Обговорення таких питань, за словами глави держави, можливе виключно на найвищому рівні між керівниками країн. Натомість інші деталі та технічні моменти можуть опрацьовувати відповідні робочі групи.

Питання території – це червона лінія, яка може обговорюватися тільки на рівні лідерів. Це для нас і було константою завжди,

– заявив Зеленський.

Президент також додав, що подальший діалог та обговорення передбачених у документі пропозицій може відбутися вже у листопаді 2026 року.

Як вже повідомлялося, можливість організації зустрічі переговорних команд України, США та Росії обговорювали під час контактів із делегацією США в Осло. Після цього американські представники вирушили до Санкт-Петербурга для узгодження позицій.

Окрім того, Київ розглядає припинення ударів по енергетиці та забезпечення безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі як важливі кроки для стабілізації економіки й експорту. Зустріч переговорних груп попередньо планують на листопад, а серед можливих майданчиків розглядають Абу-Дабі та європейські столиці.