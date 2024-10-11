У The Hill назвали єдину реальну "червону лінію" Путіна

Західні журналісти окреслили "червону лінію" російського президента. Там зазначили, що вона лише одна.

У виданні The Hill пояснили, що насправді є "червоною лінією" для Владіміра Путіна. Там зазначили, що це – пряме втручання військ НАТО.

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"Червоні лінії" вже перетинали

Видання переконує, що все, що буде нижче порогу прямого втручання НАТО у перебіг бойових дій, не спровокує серйозної відповіді Росії проти США та країн Альянсу.

Водночас це може означати ще більш жорсткі удари по українських цивільних. Росія постійно атакує об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, часто під ударом перебувають житлові будинки.

США та їхні союзники неодноразово перетинали оголошені Путіним "червоні лінії" та не зустрічали особливих наслідків. Проте зараз американські офіційні особи зараз відмовляються дозволити Україні використовувати ракети великої дальності ATACMS, для завдання ударів по цілях у глибині Росії.

Уся інформація свідчить, що це не спровокує відповіді Росії, тож у видання переконані, що США повинні дозволити Україні використовувати далекобійні ракети по цілях в російському тилу. Про це неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський.

Росія постійно погрожує світу та, зокрема, Україні ядерним ударом у випадку перетину "червоних ліній", які встановив диктатор. Однак ці "червоні лінії" вже неодноразово перетинали. Зокрема, коли Україна звільнила Херсон у 2022 році, який, відповідно до зміненої російської конституції, є частиною країни-агресорки. Путін теж погрожував відповісти.

Водночас у серпня 2024 року Україна перетнула ще одну "червону лінію" російського президента та розпочала операцію у Курській області. Наша держава успішно просувається вглиб території ворога.

Раніше прикладом такої "відповіді" називали перший масований обстріл 10 жовтня 2022 року. Мовляв, атакою на українські міста Росія нібито помстилась за удар по Кримському мосту, який атакувала Україна напередодні. Проте згодом стало зрозуміло, що Росія не прив'язує свої обстріли ні до пам'ятних дат, ні до жодних операцій України.

Простіше кажучи, Росії не потрібен привід. Про це свідчить також і те, що значна частина масованих обстрілів відбувається саме у звичайні дні.