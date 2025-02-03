Та хай по***яться на них, – Сухаревський висловився про "червоні лінії" Путіна

Вадим Сухаревський висловився щодо "червоних ліній", якими залякує російський президент Владімір Путін Україну та Захід. Полковник наголосив, що здивувати Росія нашу державу вже нічим не може.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Сил безпілотних систем ЗСУ в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Що сказав Сухаревський про "червоні лінії" Росії

Вадим Сухаревський на питання журналіста про те, чи є взагалі "червоні лінії" у Росії та чи може ворог зробити щось таке, що нас здивує, відповів з трохи гумором – що нас, українців, здивувати зараз.

Україна пройшла за ці 10 років шлях просто колосальний. І ми весь час протидіємо Путіну. Він воює з нами з моменту свого приходу до влади,

– відповів командувач СБС.

Щодо застосування ядерної зброї окупантами, полковник зазначив, що своїм солдатам і офіцерам каже: "Зате ми вже в окопах".

За словами Сухаревського, українській армії треба посадити російську так само в окопи. Тоді вже можна буде подивитися, хто з нас сильніший. Полковник запевнив, що, сильнішими виявимось ми.

Просто треба не здаватись і розуміти, що, на відміну від них, від їхньої загарбницької війни, ми ведемо війну за наше виживання, за наші цінності, за те, за що боролись наші пращури всі ці століття. Червоні лінії? Та хай по***яться на них,

– резюмував полковник.

До слова, Вадим Сухаревський також заявив, що Україна вже використовує лазерну зброю проти російських об'єктів. Ці технології, за словами командувача СБС, вже вражають на певній висоті певні об'єкти окупантів.