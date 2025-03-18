Єрмак сказав, через які "червоні лінії" не переступить Україна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поділився підсумками зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії. А також висловився про "червоні лінії" України.

Зокрема, він заявив, що держава ніколи не визнає жодні тимчасово окуповані території російськими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Що заявив Єрмак про "червоні лінії"

За словами Єрмака, Україна не обговорює можливість стати державою з нейтральним статусом та скорочення своїх Збройних Сил. Ці аспекти є так званими "червоними лініями".

Керівник Офісу Президента також згадав, що українська сторона погодилася на 30-денне перемир'я. Однак, наголосив на важливості того, що будь-які ініціативи мають спиратися на експертну оцінку. Зокрема, питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань.

Водночас, коментуючи переговори України та США в Саудівській Аравії, Єрмак сказав, що відносини між державами залишаються партнерськими. Він додав, що Сполучені Штати не закликають українську сторону до територіальних поступок чи відмови від НАТО.

На думку посадовця, вони хочуть зіграти роль у закінченні війни та враховують позицію й думки Києва в цих питаннях.