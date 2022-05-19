Червоний Хрест реєструє захисників Маріуполя, які виходять з "Азовсталі"

19 травня 2022 , 12:11
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Джерело:

Червоний Хрест

Міжнародна організація Червоний Хрест почала реєстрацію евакуйованих з "Азовсталі" українських бійців. Мовиться про сотні українських військових.

Як зазначили у Червоному Хресті, 17 травня представники організації почали реєстрацію бійців, які залишають "Азовсталь", зокрема й поранених.

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Операція з їх евакуації тривала декілька днів. Процес реєстрації передбачає заповнення форми з особистими даними, такими як:

  • ім'я,
  • дата народження,
  • найближчий родич.

Ця інформація дозволяє Червоному Хресту відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

Відповідно до мандата, наданого Червоному Хресту державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, представники організації повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання. 

Евакуація поранених "Азовсталі": головне

  • Днями Україна розпочала операцію з евакуації захисників "Азовсталі", які героїчно боронили Маріуполь та були заблоковані в нелюдських умовах на заводі. 264 захисники Маріуполя, зокрема пів сотні тяжкопоранених бійців, були вивезені на тимчасово окуповану російськими військами територію Донецької області.
  • Згодом стало відомо, що з території "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Точна їхня кількість та місце вивезення українська сторона поки не озвучувала.
  • Як стало зрозуміло із повідомлень Міноборони України та Генштабу ЗСУ, вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", "зберегти життя особового складу".

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що український гарнізон Маріуполя "виконав бойове завдання", тож далі "найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя". Генеральний штаб назвав їх "героями нашого часу", які вже назавжди увійшли в історію, та нагадав, хто саме боронив місто від окупантів і витримував блокаду "Азовсталі":

  • окремий загін спеціального призначення "Азов",
  • 12-а бригада Національної гвардії України,
  • 36-а окрема бригада морської піхоти,
  • прикордонники,
  • поліцейські,
  • добровольці,
  • тероборона Маріуполя.

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Автор: Альона Захарова