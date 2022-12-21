Збирали військову форму та дрони: російський Червоний Хрест вляпався у гучний скандал

Здавалося б Червоний Хрест мав би допомагати та надавати гуманітарну допомогу. Але війна в Україні підсвітила проблеми всередині організації. Тепер же стало відомо і про її сприяння війні.

Упродовж понад 150 років Червоний Хрест усі асоціюють з мирною організацією з благими намірами. Але у Російського Товариства Червоного Хреста інші погляди на ці "благі наміри". Поки російські попи освячують танки, ЧХ збирає гроші на амуніцію та дрони.

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Червоний Хрест допомагає рідним військових

Вкотре наголошуємо, що організація повинна дотримуватися нейтралітету. Але у Росії традиційно викривлене поняття будь-чого, в тому числі нейтралітету.

Так, у жовтні організація розпочала збір коштів, які спрямують на підтримку сімей російських військовослужбовців, а також мобілізованих. Їх планують забезпечити як гуманітарною, так і психологічною допомогою.

Такі дії – яскрава підтримка війни проти України. Адже організація допомагає тим, хто сприяє убивствам мирного населення на території нашої держави.

Психологічна допомога – квіточки

Особливої уваги заслуговує акція MyVmeste або російською МыВместе. От у її рамках допомагають уже безпосередньо російським солдатам. Організація сприяє доставці їм їжі, спорядження. І все це, ясна річ, супроводжується милими дитячими листами, окопними свічками. Турбуються, так би мовити, про тепло та затишок убивць на фронті.



Акція MyVmeste спрямована на допомогу російському війську / Скриншот

Якщо ви думали, що діти лише пишуть листи, то дуже помиляєтеся. Їх ще й залучають до збирання безпілотників, які можуть коригувати вогонь російської артилерії. Усе це, нагадаємо, робиться під патронатом гуманітарної організації.

Зауважимо, що російський ЧХ заперечує збір військового спорядження або обладнання подвійного призначення. Водночас він використовує для пожертв платформу MyVmeste. А це означає, що організація точно допомагає російському війську. І від цього вже ніяк не відкрутишся.

У регіонах допомагають війську і не приховують цього

Яскравий приклад – Камчатське відділення Червоного Хреста. Хоч ЧХ і відхрещується від збору необхідних для військових речей, на сайті цього регіону чітко вказано, що збирають допомогу для "постраждалих від кризи в Україні, військовослужбовців і членів їхніх родин". Серед необхідного: термобілизна, шкарпетки, індивідуальні аптечки, спальні мішки й інші додаткові елементи спорядження.



На Камчатці збирають необхідні для "мобіків" речі / Скриншот сайту

Активіст австралійської організації "Українці Сіднея" Антон Богданович вирішив перевірити, наскільки далеко на Камчатці готові зайти. Для цього він зателефонував до офісу та спитав, яку допомогу для військовослужбовців там приймають. Йому відповіли, що мовиться про теплий одяг, продукти швидкого приготування, підгузки, аптечки, засоби гігієни, спальні мішки. Щодо "додаткових елементів спорядження", то ними виявилися "балаклави й інше".

У Червоному Хресті Росії чекають на військову форму: дивіться відео

На запитання, чи можна привезти військову форму та дрони, він отримав ствердну відповідь. Антона Богдановича телефоном запросили до пункту збору гуманітарної допомоги Камчатського Червоного Хреста, розташованого на вулиці Ленінградській 72.

Дії лише Камчатського відділення демонструють, що російський Червоний Хрест:

підтримує наступ Росії на Україну;

забезпечує необхідними речами "мобіків", чиє оснащення недостатнє.

Чи є вплив на російський Червоний Хрест

Почнімо з того, що Червоний Хрест України наголосив на відсутності нейтралітету у російської організації. Як зазначають в організації, Рух не може приймати чиюсь сторону у збройному конфлікті. Але у Росії вважають інакше.

Водночас слід розуміти, що впливу на російський Червоний Хрест фактично немає. Адже існує 192 національні товариства. У кожного з них власний статут. І кожен із них – окрема організація, а не філія МКЧХ. І це означає, що міжнародне представництво прямих важелів впливу не має.

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Активісти закликають виключити Росію з Червоного Хреста

В Австралії відбувалися протести під офісом Червоного Хреста. Небайдужі активісти закликають вплинути на російську організацію. Адже вона своєю діяльністю сприяє війні проти України.



Активісти закликають виключити Росію з Червоного Хреста / Фото Nicholas Buenk

Якщо ж організація у країні-агресорці не відмовиться від допомоги армії, то її необхідно виключити з Червоного Хреста. Крім того, позбавити можливості використовувати логотип і назву, наголосив Антон Богданович.