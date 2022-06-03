Червоний Хрест видасть грошову допомогу українцям: хто її отримає

Українці, які постраждали внаслідок війни, отримають грошову допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Мовиться про вразливі категорії населення серед переселенців.

Відповідний процес допоможе організувати Мінсоцполітики. Про це журналістам 24 каналу розповіли на пресбрифінгу щодо діяльності Червоного Хреста України в умовах війни.

Скільки грошей отримають українці

Одна людина може розраховувати на 2 500 гривень допомоги на місяць. Загальна сума, яку спрямують на ці виплати українцям, сягає 500 мільйонів гривень.

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Відповідна програма грошової підтримки охопить приблизно мільйон українців із вразливих категорій населення, які постраждали внаслідок війни. Раніше міністерство розпочало збір заявок на виплати через офіційну платформу ЄДопомога.

Крім цього, діють й інші програми

Додамо, що наразі працює урядова програма підтримки для переселенців, за якою кожному дорослому виплачують 2 тисячі гривень, а на кожну дитину виділяють по 3 тисячі гривень допомоги. Також в Україні діють програми від ООН, які передбачають по 2 200 гривень на людину.



Пресбрифінг щодо діяльності Червоного Хреста України в умовах війни / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Як подати заявку через єДопомога

Крім того, з 31 травня можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога. Для цього потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку.

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Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку Банку, де відкритий банківський рахунок людини.