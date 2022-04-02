Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до Маріуполя, щоб евакуювати людей

Команда Червоного Хреста 2 квітня вирушила із Запоріжжя до Маріуполя, щоб вчергове спробувати евакуювати людей із заблокованого міста.

У пресслужбі Міжнародної команди Червового Хреста заявили, що не можуть надати детальної інформації про поточне місцезнаходження групи.

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Раніше 31 Березня представники Червоного Хреста вирушили до Маріуполя, щоб 1 квітня почати евакуацію жителів міста. Проте команда не змогла дістатися міста, тож повернулася назад у Запоріжжя.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти не полишають наміру захопити Маріуполь. Вони планують якнайшвидше встановити над містом повний контроль. До того ж, ворог намагається взяти щонайменше 7 населених пунктів на Донецькому напрямку.

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