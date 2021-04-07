У червоній зоні дозволили роботу хімчисток та торгівлю садівним матеріалом

Кабмін дозволив в червоній зоні працювати хімчисткам. Також урядовці внесли зміни до постанови, аби у областях з "червоного" списку, могли торгувати садівним матеріалом. Про це просили підприємці.
Джерело:24 канал
Відповідне рішення міністри ухвалили під час засідання 7 квітня. Зміни внесли до постанови від 9 грудня 2020 року.
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Про такі зміни просили підприємці
У пояснювальній записці до документа пояснили, що проєкт розробили після численних звернень бізнес-асоціацій та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Які діють обмеження у червоній зоні карантину:
- заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
- заборона проведення масових заходів;
- заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;
- перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
- заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання,
- уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
Шмигаль не бачить потреби у загальному локдауні
Зазначимо, що під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що у повному локдауні в Україні поки потреби немає. У регіонах, які раніше потрапили у червону зону, ситуація з коронавірусом покращується. Отож, вважає глава уряду, адаптивний карантин виправдовує себе.