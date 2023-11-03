Рішення ухвалено: на Львівщині перейменують Червоноград
Джерело:Zaxid.net
Обговорення щодо перейменування Червонограду на Львівщині тривають достатньо довго. Однак, нарешті, рішення ухвалили.
Голосування щодо перейменування міста Червоноград на Львівщині завершилось 2 листопада. В результаті найбільшу підтримку отримала пропозиція перейменувати місто на Червоноград.
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Участь у голосуванні взяли 2 тисячі осіб
Участь у голосуванні на електронній платформі взяли 2823 осіб, хоча у місті проживає понад 65 тисяч людей, а у Червоноградській громаді – понад 90 тисяч мешканців.
Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (1294 або 35%).
На другому місці опинилася ініціатива перейменувати місто на Кристинопіль (1086 або 29,5%).
Збори про перейменування Червонограду завершилися скандалом
- У Червонограді засідання про перейменування міста закінчилося скандалом й заявою про "існування СРСР". Ба більше, одна з учасниць зборів заявила, що не визнає чинність Верховної Ради.
- Збори громади щодо перейменування Червонограду відбулися у неділю, 8 жовтня. Втім, більшість присутніх виступили проти того, аби змінити назву міста. Проти цієї ініціативи виступає й перший заступник мера Дмитро Балко.
- Громадська організація "Деколонізація. Україна" заявила, що на зборах навіть не дали можливості виступити представнику Українського інституту нацпам'яті. Нині готують звернення до СБУ, адже "зрив процесу деколонізації під час повномасштабної війни – це робота на агресора".