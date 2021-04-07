У Червоному морі підірвалось судно Ірану

Іран заявив, що у Червоному морі підірвали його судно Saviz. Країна стверджує, що на корабель заклали вибухівку та пов'язує з цим Ізраїль.

Попередньо відомо, що вибух стався в районі між узбережжями Ємену і Еритреї. Проте наразі немає інформації про загиблих, постраждалих чи стан судна.

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Офіційні особи Ірану підтвердили інформацію про аварію. Стверджували, що судно атакували військові Ізраїлю.

Реакція США

У Штатах заявили, що американські військові ніяк не пов’язані з вибухом судна. Про це заявили у Пентагоні, повідомляє The Hill.

Ми можемо підтвердити, що жодні американські сили не були причетні до інциденту. В нас немає жодної додаткової інформації, котру ми можемо надати,

– сказала представниця Пентагону Джессіка Макналті.

Що відомо про судно

Судно Saviz кілька років курсувало в Червоному морі. Його використовував Корпус вартових Ісламської революції для супроводу торгових і вантажних суден.