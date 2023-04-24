У Червоному морі зникла яхта з росіянами: судно могли викрасти

У Червоному морі зникла Яхта з трьома громадянами Росії на борту. Сталось це після виходу з порту саудівського міста Джизан. Ймовірно, судно викрали, доля екіпажу – невідома.

РосЗМІ з посиланням на посольство Росії у Саудівській Аравії повідомляють, що про викрадення судна заявила дружина капітан.

Дивіться також Пірати атакували данське судно: всі канали зв'язку з екіпажем вимкнено

Прогулянкове судно "30 хвилин" ("30 minutes") вийшло в море 17 квітня і вирушило до Джибуті, країни у Східній Африці. Того ж дня судно стало на якір біля острова Румейн і зникло з радарів,

– з'ясували російські дипломати у власника човна.

Зв'язку з екіпажем встановити не можуть, у човна вимкнено транспондери автоматичної системи ідентифікації. На яхті перебували громадяни Росії: Роман Кокашинський, Данило Васильєв та Марія Шевцова.

Судно могли викрасти

Дружина капітана яхти Надія Расіна заявила, що екіпаж збирався прибути до Джібуті 19 квітня. Судно пропало в районі між Саудівською Аравією, Еритреєю та Єменом. 20 квітня розпочалися пошуки.

Надійшла інформація, що судно викрадено, але жодної докладної інформації у нас немає. Ця інформація надійшла до Саудівської Аравії, від них ми й дізналися,

– сказала Расіна.

У посольстві Росії у Саудівській Аравії зазначили, що ні російська дипломата, ні саудівська влада не знайшли підтверджень тому, що судно захоплене піратами.