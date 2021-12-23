З червоної зони карантину можуть вийти ще 2 регіони, – Ляшко

Нині у червоній карантинній зоні перебувають 2 області – Волинська та Запорізька. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що невдовзі вони можуть вийти з червоної зони.

Ситуація з коронавірусом у Волинській та Запорізькій областях стабілізується. Про це Ляшко повідомив в коментарі журналістам з РБК Україна.

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Вже невдовзі МОЗ ініціює засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони,

– повідомив Віктор Ляшко.

Показник виявлення нових хворих знизився

Впродовж 20 – 22 грудня у Волинській та Запорізькій областях спостерігається стабілізація коефіцієнту виявлення випадків інфікування коронавірусом.

У Волинській області показник виявлення випадків інфікування протягом зазначеного періоду знизився з 22,3% до 18,1%,

Натомість в Запорізькій області цей показник тепер становить 18,9% замість 23,4%.

Також в цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем. У Волинській області за останні 7 днів кількість випадків зменшилась на 32 відсотки, а в Запорізькій області на 19 відсотків,

– додав очільник МОЗ.

МОЗ вже зробило відповідне подання до кабміну, щоб той скликав державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання виведення Запорізької та Волинської областей з червоної зони.

Ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу

Джерело: МОЗ