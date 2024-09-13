Польща не надала грошей на реалізацію "чеської ініціативи", – ЗМІ

Польща обіцяла фінансувати ініціативу щодо снарядів для України, яку запропонувала Чехія. Тим часом ЗМІ пишуть, що вона цього не робить.

Польські журналісти пишуть, що їхня країна нібито єдина з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, досі не надала на це жодних коштів. Водночас Німеччина інвестувала найбільше.

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До ініціативи приєднались 18 країн

У статті мовиться, що станом на серпень 2024 року до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами Європейського союзу приєдналися 18 країн. Також там наголосили, що найбільше коштів надала Німеччина. Також вона це зробила в найкоротші терміни.

Натомість Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.

Після того, як стало зрозуміло, що ЄС не може виконати свою обіцянку Києву щодо поставки одного мільйона боєприпасів, союзники почали шукати інший вихід із ситуації. Так, рішення знайшла Прага, яка запропонувала купити снаряди для України поза межами Євросоюзу.