Чеські дипломати повернулись у Київ
14 квітня 2022 , 08:48Читать новость на русском
Джерело:МЗС Чехії
Чеські дипломати повернулися до Києва та підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни перед будівлею посольства.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у твітері.
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Над посольством Чехії в Києві знову майорить чеський прапор. Наші дипломати повернулися. Це один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб показати нашу підтримку Україні. Чехія завжди буде з Україною,
– зазначило відомство.
Нагадаємо, після початку російського вторгнення 24 лютого Чеська Республіка евакуювала співробітників свого посольства з Києва.
Відомства повертаються до Києва
- Попри війну в Україні бажання повернути свої представництва повідомили у Євросоюзі.
- Також відновлюють свою роботу у столиці литовські та латвійські дипломати.
- Посольство Туреччини ухвалило рішення повернутись з Чернівців.
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