Чеські дипломати повернулись у Київ

Чеські дипломати повернулися до Києва та підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни перед будівлею посольства.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у твітері.

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Над посольством Чехії в Києві знову майорить чеський прапор. Наші дипломати повернулися. Це один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб показати нашу підтримку Україні. Чехія завжди буде з Україною,

– зазначило відомство.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення 24 лютого Чеська Республіка евакуювала співробітників свого посольства з Києва.

Відомства повертаються до Києва

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