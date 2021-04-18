На чеських військових складах, які підірвали росіяни, була зброя для України – ЗМІ

Чеські ЗМІ повідомили, що росіяни могли підірвати військові склади у комплексі Врбетице, щоб зупинити постачання зброї. Зокрема, в Україну.

Вибух на військових складах у комплексі Врбетице прогримів 16 жовтня 2014 року. Його жертвами стали 2 людей. Лише у 2021 році Чехія звинуватила Росію в організації диверсії.

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Що кажуть чеські ЗМІ

За даними видання Irozhlas, зброя на складах не належала Міністерству оборони Чехії. Станом на 2014 рік склади використовувала комерційна фірма – Imex Group. Вона офіційно займається торгівлею зброєю. Ще у 2014 році чеська сторона повідомила, що підірвану зброю мали експортувати у Болгарію. Водночас ця країна мала стати лише проміжним пунктом.

Окрім того, розслідувачі з Irozhlas встановили, що отримати зброю мала болгарська компанія Emco. Вона належить болгарському бізнесмену і зброяру Еміліану Гебреву. Через певний час після вибухів у Чехії росіяни намагалися отруїти Гебрева нерво-паралітичною речовиною "Новачок".

Видання Respect повідомило, що Гебрав був одним з постачальників зброї для українського МВС та Нацгвардії. Зокрема, під час війни на Донбасі.

Окрім того, видання SZ припустило, що вибухи мали на меті зупинити постачання зброї не лише в Україну, а ще й у Сирію.