Вікторія Рощина посмертно отримала нагороду "Честь професії 2025"

У Києві відбувся конкурс професійної журналістики "Честь професії 2025", де посмертно вшанували Вікторію Рощину – журналістку, яка загинула у російському полоні. Її спецвідзнаку отримала колега, яка передасть нагороду родині загиблої.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне. Культура. У Києві оголосили переможців конкурсу професійної журналістики "Честь професії 2025".

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Посмертна відзнака "Честь професії"

Спеціальну номінацію "За відданість професії за найтяжчих умов" посмертно отримала Вікторія Рощина – журналістка, яка загинула в російському полоні.

Вікторію двічі затримували на окупованих територіях у 2022 році, востаннє – 3 серпня, після чого вона зникла. Перед зникненням працювала над розслідуванням про катівні на тимчасово окупованих територіях. Нагороду прийняла журналістка та співзасновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу Ангеліна Карякіна і передала її батькам Вікторії.

У рамках конкурсу також відзначили найкраще інтерв’ю Юлії Тимошенко, найкращий репортаж Андрія Дубчака та Надії Карпової, найкращу аналітику Святослава Хоменка та найкраще розслідування від команди Kyiv Independent і "Української правди".

Особливі нагороди отримали роботи на теми прав жінок, воєнних репортажів, журналістської етики та меморіальних матеріалів. Спецприз "Надія журналістики" дісталася Юлії Тимошенко за текст про Віру Агеєву.