Четверо дітей та двоє дорослих вчаділи на Вінниччині, – ДСНС

На Вінниччині у четвер, 18 листопада, загинули 4 дітей та 2 дорослих. За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій звернулася до батьків з проханням не залишати маленьких дітей без нагляду. А також – з раннього дитинства розповісти їм основні правила безпеки.

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Пожежі у житловому секторі продовжують забирати життя людей. Найстрашніше, що жертвами безпощадного вогню стають діти,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, рятувальники згадали трагедію на Хмельниччині. Увечері 17 листопада вогонь забрав життя 4 дітей. У ДСНС наголосили, що виїзд на ліквідацію цієї пожежі був особливо трагічним.

Пожежа на Хмельниччині: головне

Трагедія сталася 17 листопада близько 20:30.

Пожежа спалахнула у приватному житловому будинку у селі Медисівка (Хмельницький район).

Жертвами стали 4 дітей: 2015 – 2021 років народження.

Полум'я зуміли загасити ще до прибуття рятувальників. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих.