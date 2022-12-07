Четверо загинули: автомобіль поліції підірвався на російській міні у Херсонській області

Під час розмінування Херсонщини загинули четверо правоохоронців. Ще четверо поліцейських отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський розпочав своє звернення 7 грудня з сумних новин. Він розповів, що в цей день загинули четверо поліцейських із Черкаської області, пише 24 канал.

Читайте повністю Засідання Ставки, відновлення енергетики, ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського

Четверо поліцейських підірвалися на російській міні

Глава держави зазначив, що серед загиблих правоохоронців є начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Він допомагав колегам розміновувати території на півдні. Разом з ним загинули:

вибухотехнік Ігор Мельник;

Кінолог Сергій Ненада;

Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Зеленський наголосив, що сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. Разом з усіма вони захищають українців.

Ще 4 поліцейських отримали поранення – зараз їм надають допомогу лікарі.

Що відомо про загиблих

Поліцейські Черкаської області несли службу у складі зведеного загону на Херсонщині. На деокупованій території вони проводили стабілізаційні заходи: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця поховання, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога.

Керівником зведеного загону був начальник Головного управління Національної поліції України в Черкаській області Михайло Куратченко, який завжди разом із поліцейськими виїжджав на небезпечні локації, брав участь у найскладніших операціях.

Моторошний інцидент стався неподалік села Федорівка. Правоохоронці вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон.

Поліцейські прибули до місця, де раніше були позиції ворога. Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Повертаючись з завдання, правоохоронці потрапили у мінну пастку окупантів.

Вони підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів. Троє працівників поліції загинули на місці, один – помер у лікарні. Про це повідомили на сайті Нацполіції.