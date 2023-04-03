"Або ти, або тебе": як четверо українських воїнів зупинили окупантів

Українські захисники розповіли про своє перше жорстке боєзіткнення з загарбниками. Для декого це був перший бій.

Відповідне відео поширив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що 4 бійців ТрО ЗСУ зупинили ворожу групу.

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Деталі бою

Хлопці розповідають, що на позиції їх було лише четверо. Окупанти впритул підійшли до наших воїнів та відкрили щільний вогонь.

Натомість бійці ЗСУ не розгубились, швидко розподілили обов'язки та відбили наступ ворогів.

Вони були на відстані 7 метрів, я зразу відкрив вогонь. А до цього моменту завжди думав, як я вистрілю в людину,

– розповідає один з бійців.

Як воїни ТрО зупинили ворога: дивіться відео

Його побратим теж поділився враженнями від першого бою.

"Ти не думаєш, які дії виконувати. Все ніби на підсвідомому рівні. Ситуація: або ти, або тебе", – каже воїн.

Військовослужбовці кажуть, що бій тривав близько 1,5 години. Боєзіткнення було результативне – окупанти зазнали втрат та відступили.

Актуальні втрати ворога

Наші оборонці щоденно наближають перемогу України, знищуючи ворога. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 610 окупантів. Відтак, з 24 лютого 2022 року армія Росії скоротилась вже на 175 160 окупантів.

Додамо, що ці цифри не є точними, оскільки підрахунок ускладнюють інтенсивні бойові дії. Все ж таки, ворог втрачає також багато техніки. Від початку повномасштабного вторгнення наші воїни ліквідували: