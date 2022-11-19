Відбій паніки: у ДТЕК пояснили слова про наче "необхідність виїхати з країни"

Росіяни уже декілька разів масовано обстрілювали енергетичну інфраструктуру. У ДТЕК заявили, що поки виїжджати нікуди не потрібно та журналісти фактично перекрутили слова директора компанії.

Енергосистема Україна витримала 4 хвилі масованих ракетних обстрілів, останній з яких був у вівторок, 15 листопада. Окупанти хотіли спровокувати повний блекаут, проте їм це не вдалось зробити.

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Надзвичайної ситуації немає

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю британському виданню BBC наголосив, що поки виїжджати за кордон не потрібно.

У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати,

– сказав він.

Окрім того, в ДТЕК написали, що енергетики роблять усе можливе, аби енергосистема працювала стабільно. Зокрема, уникнути дефіциту електроенергії допомагають стабілізаційні відключення світла.

Передісторія: раніше у ДТЕК начебто закликали виїхати за кордон

Про необхідність змінити місце перебування українцям начебто заявив той же директор ДТЕК Максим Тимченко. Принаймні так зрозуміли його словами британські журналісти. Однак пізніше в організації зазначили, що насправді Тимченко такого не говорив. Ситуація в енергосистемі поки стабільна.

Відновлювати енергопотужності дедалі складніше

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайним постачанням наявного обладнання,

– пояснив Тимченко.

Генеральний директор ДТЕК, додав, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі та електростанцій.



Чому в сусіда є світло, а в мене немає / Інфографіка 24 каналу

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Головне про атаки Росії по енергосистемі України

Росія з 10 жовтня атакує українську енергосистему. Ціль ворога – залишити українців без світла та тепла, аби прості громадяни почали давити на владу, вимагаючи переговорів.

15 листопада Росія повторила масовану ракетну атаку по Україні. Тоді окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахідів".

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Раніше у ДТЕК повідомили, що масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.