Відбій паніки: у ДТЕК пояснили слова про наче "необхідність виїхати з країни"
Джерело:ДТЕК
Росіяни уже декілька разів масовано обстрілювали енергетичну інфраструктуру. У ДТЕК заявили, що поки виїжджати нікуди не потрібно та журналісти фактично перекрутили слова директора компанії.
Енергосистема Україна витримала 4 хвилі масованих ракетних обстрілів, останній з яких був у вівторок, 15 листопада. Окупанти хотіли спровокувати повний блекаут, проте їм це не вдалось зробити.
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Надзвичайної ситуації немає
Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю британському виданню BBC наголосив, що поки виїжджати за кордон не потрібно.
У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати,
– сказав він.
Окрім того, в ДТЕК написали, що енергетики роблять усе можливе, аби енергосистема працювала стабільно. Зокрема, уникнути дефіциту електроенергії допомагають стабілізаційні відключення світла.
Передісторія: раніше у ДТЕК начебто закликали виїхати за кордон
Про необхідність змінити місце перебування українцям начебто заявив той же директор ДТЕК Максим Тимченко. Принаймні так зрозуміли його словами британські журналісти. Однак пізніше в організації зазначили, що насправді Тимченко такого не говорив. Ситуація в енергосистемі поки стабільна.
Відновлювати енергопотужності дедалі складніше
Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.
На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайним постачанням наявного обладнання,
– пояснив Тимченко.
Генеральний директор ДТЕК, додав, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі та електростанцій.
Чому в сусіда є світло, а в мене немає / Інфографіка 24 каналу
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Головне про атаки Росії по енергосистемі України
- Росія з 10 жовтня атакує українську енергосистему. Ціль ворога – залишити українців без світла та тепла, аби прості громадяни почали давити на владу, вимагаючи переговорів.
- 15 листопада Росія повторила масовану ракетну атаку по Україні. Тоді окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахідів".
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